Pagelle Spal-Ascoli 1-2 | voti e tabellino Serie B 2020 2021

(Di venerdì 16 aprile 2021) Le, ie ildi1-2, match della trentaquattresima giornata di. A sbloccare il risultato è la squadra di casa: al 26? Floccari fa da sponda e libera al tiro Valoti che dal limite dell’area lascia partire un destro potente il giusto per superare Leali. Ma lanon chiude la partita e subisce l’inaspettata rimonta degli ospiti che falliscono tante occasioni da gol. Ma al 42? c’è il gol: D’Orazio calcia dalla distanza, la palla termina sui piedi di Sabiri che rientra sul destro e realizza un rigore in movimento. Il vantaggio al 53?: il solito D’Orazio inventa l’assist per il colpo di testa di Bajic che dopo aver sprecato una nitida chance nel primo tempo, sigla il gol del vantaggio ...

Viviani 7 : Chi lo avrebbe mai detto? Laha davvero ritrovato un giocatore in lui. Tanta personalità e buon giudizio in entrambe le fasi di gioco, con tanto di Assist per la rete di Okoli. Lucioni 5: errore pesantissimo in occasione del secondo gol dellain cui si perde l'uomo che quasi indisturbato punisce i giallorossi. Meccariello 6: al contrario di Lucioni ...