Mezzi pubblici: il calo di sanzioni nei confronti di Atac, frutto di un decreto che scade il 30 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Per i mai arresi fruitori dei Mezzi pubblici, sono realtà purtroppo note, con le quali sono costretti a misurarsi quotidianamente. Scale mobili guaste, ascensori chiusi, igiene approssimativa, ritardi cronici, e le obliteratrici malfunzionanti, rappresentano infatti la corsa ad ostacoli con la quale, ogni giorno Atac misura la pazienza degli utenti romani. Mezzi pubblici: l’Agenzia della Mobilità deputata a sanzionare mancanze e disservizi Eppure, come i contratti di servizio stipulati col Campidoglio impongono, l’Agenzia della Mobilità ha il potere di sanzionare l’azienda di trasporti, qualora la qualità erogata disattenda quella richiesta. A dir la verità, negli anni scorsi, le multe sono fioccate, ed anche pesanti. Basti pensare che, nel 2016, l’Atac si è vista comminare qualcosa ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) Per i mai arresi fruitori dei, sono realtà purtroppo note, con le quali sono costretti a misurarsi quotidianamente. Scale mobili guaste, ascensori chiusi, igiene approssimativa, ritardi cronici, e le obliteratrici malfunzionanti, rappresentano infatti la corsa ad ostacoli con la quale, ogni giornomisura la pazienza degli utenti romani.: l’Agenzia della Mobilità deputata a sanzionare mancanze e disservizi Eppure, come i contratti di servizio stipulati col Campidoglio impongono, l’Agenzia della Mobilità ha il potere di sanzionare l’azienda di trasporti, qualora la qualità erogata disattenda quella richiesta. A dir la verità, negli anni scorsi, le multe sono fioccate, ed anche pesanti. Basti pensare che, nel 2016, l’si è vista comminare qualcosa ...

Ultime Notizie dalla rete : Mezzi pubblici Question Time, chiarimenti su ritorno a scuola e mezzi pubblici ... in sede di Question Time, alla domanda d'attualità della consigliera Elena Foresti (Movimento 5 stelle) su ritorno a scuola e mezzi pubblici. La domanda della consigliera Foresti 'Visti gli articoli ...

Borgonzoni (Lega): "tamponi per andare a cinema e teatri non è una strada percorribile" [VIDEO INTERVISTA] A mio avviso, come gli stadi potevano essere resi accessibili anche prima - visto che la gente ammassata continuiamo a vederla sui mezzi pubblici - , anche per i cinema e teatri vale lo stesso ...

Scuola, stop alle auto. Il piano folle di Virginia Raggi: cinquanta vie di Roma diventano pedonali L’ultima pazzesca sciocchezza della sindaca di Roma Virginia Raggi. Le scuole sono un rischio alto, lo sappiamo. Sia all’interno sia ...

Preside chiede la giustificazione a chi entra a scuola con troppo anticipo In un istituto lombardo, per evitare assembramenti, viene richiesta la giustificazione anche per arrivare prima a scuola.

