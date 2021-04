La rivelazione di Cassano | “Lo Shakhtar vuole De Zerbi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 aprile 2021) “In serata ci sono stati dei contatti ufficiosi tra loe il mio amico De. Sarei felicissimo, sarei davvero contento per Roberto. Se lo merita“. Questa ladi Antonionel corso della Bobo TV su Twitch a proposito del futuro dell’attuale allenatore del Sassuolo, Roberto De. “Già sono uscite alcune notizie e agenzie, io lo so per certo…“, ha aggiunto l’ex fuoriclasse della Roma. Il Sassuolo ha 43 punti e occupa l’ottava posizione della classifica di Serie A. SportFace.