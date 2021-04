Isola dei Famosi | Brando Giorgi ed Elisa Isoardi ritirati

(Di venerdì 16 aprile 2021) La nona puntata de l’deiè funestata da due ritiri eccellenti:edtornano in Italia per un infortunio all’occhio In onda ieri sera su Canale 5, la nona puntata dell’dei2021, la prima nella storia del reality in onda in differita, è stata funestata dal ritiro di due dei personaggi più interessanti di questa edizione condotta da Ilary Blasi:edsono stati costretti al ritorno in Italia da un infortunio all’occhio. Il ritiro di, il cuimento dal gruppo avvenuto nelle scorse settimane avrebbe certamente potuto ancora regalare al pubblico dinamiche che ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Il televoto è chiuso!?? Ci vediamo questa sera su Canale 5 con l'Isola dei Famosi??#Isola - IsolaDeiFamosi : É iniziata! Buona puntata dell'#Isola dei Famosi a tutti! ?? - blogtivvu : Isola dei Famosi: Valentina Persia imita Fariba ma il moto di indignazione tace dopo Striscia La Notizia – VIDEO… - rep_milano : Vicino al Bosco Verticale nasce Isola Verde: un palazzo dei primi '900 diventa green -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

...dell'hombre nuevo che da lunedì prossimo sarà a pieno titolo il timoniere ufficiale dell'... Soprattutto perch non si è per nulla affievolita la secolare repressione nei confrontidissidenti, ......dietro il bellissimo one - man - show Locke ma anche autore del ridicolissimo Serenity " L'... Anche Linda non sta passando il miglioremomenti. Il suo capo (un Ben Stiller in perfetta modalità ...Fariba Tehrani furiosa con Andrea Cerioli, accusato di essere uno stratega e di aver salvato Roberto Ciufoli per compiacere i naufraghi de L'Isola dei Famosi.Brando Giorgi, uno dei protagonisti di questa edizione de L’Isola dei Famosi, è stato costretto ad abbandonare il gioco. Proprio nella puntata andata in onda ieri sera, Massimiliano Rosolino ha annunc ...