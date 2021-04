(Di venerdì 16 aprile 2021) Il bossNicolinoha iniziato are con la giustizia. La notizia, riportata dal Quotidiano del Sud, è stata confermata all’Ansa da fontiDda di Catanzaro, guidata da Nicolaè a capo di una delle cosche di ’più potenti con base a Cutro, nel crotonese, ma con ramificazioni in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Condannato a vari ergastoli, la sua figura è al centro del processo Aemilia celebrato in Emilia Romagna. L’iniziozione risalirebbe a circa un mese fa.

Advertising

fracchio_2 : RT @HuffPostItalia: Il superboss Grande Aracri della Ndrangheta si è pentito, ora 'collabora' con Gratteri - HuffPostItalia : Il superboss Grande Aracri della Ndrangheta si è pentito, ora 'collabora' con Gratteri - Carmela_oltre : RT @TgrRaiCalabria: #Ndrangheta Si è pentito il superboss Nicolino Grande Aracri, capo crimine del #Crotonese. Collabora da un mese con la… - infoitinterno : Si pente il superboss Nicolino Grande Aracri: tremano 'ndrangheta, massoneria e politica - concentrazione : #ndrangheta Crotone, il boss Grande Aracri collabora con la giustizia -

Ultime Notizie dalla rete : superboss Grande

Aracri è a capo di una delle cosche di 'ndrangheta più potenti con base a Cutro, nel crotonese, ma con ramificazioni in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Condannato a vari ergastoli, la sua ......sebbene ancora non filtri alcun dettaglio sui motivi che hanno indotto ilad iniziare a parlare con i magistrati, o sulle sue prime dichiarazioni. Secondo le prime indiscrezioni,...Quando ai processi faceva sentire la sua voce era solo per tuonare che “la cosca Grande Aracri non esiste, ve la siete inventata”. Adesso però Nicolino Grande Aracri sembra pronto a parlare non solo d ...Ma Nicolino "manu i gumma" è stato anche un padrino capace di affascinare commercialisti bolognesi in auge, disporre investimenti, gestire attività imprenditoriali, godendo d’un consenso diffuso ...