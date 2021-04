Giovani e prima casa, in aiuto il decreto Sostegni bis (Di venerdì 16 aprile 2021) Gabriella Lax - Si tratta di un provvedimento contenuto nel Documento di economia e finanza, licenziato giovedì dal Consiglio dei ministri. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 16 aprile 2021) Gabriella Lax - Si tratta di un provvedimento contenuto nel Documento di economia e finanza, licenziato giovedì dal Consiglio dei ministri.

Advertising

Maryljacb : RT @SuperFiammetta: #Bruxelles. Almeno 2 giovani aggrediscono un assistente ferroviario x avergli detto di indossare la mascherina sul tren… - neverlandcross : RT @paolaabenavoli: #lacompagniadelcigno la meraviglia della musica classica, come parte integrante della narrazione. Su #Raiuno, in prima… - paolaabenavoli : #lacompagniadelcigno la meraviglia della musica classica, come parte integrante della narrazione. Su #Raiuno, in pr… - giovannasantam6 : Peccato che il libro fosse già uscito prima della conferenza stampa del Premier che ha citato gli psicologi giovani… - MrSwing5 : @repubblica Ma, volendo rimediare al prevedibile/accertato errore, di Chi ha avuto Titolo speculativo, sperperando… -