Everton | Ancelotti | “Kean tornerà dal prestito e sarà un giocatore importante per il club”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il tecnico dell’Carloha parlato ai microfoni del Telegraph del futuro di Moise. Il calciatore è attualmente inal Psg, ma il suo cartellino è di proprietà delinglese. “Se i parigini lo vogliono sono liberi di intavolare una trattativa con il. In alternativa il ragazzodalundell’. Anzi, in vista della prossima stagione sarebbe un elemento moltoper la squadra” ha dichiarato l’allenatore italiano. In questa stagioneha realizzato 16 gol in 35 partite con la maglia del Psg, convincendo i vertici della società. SportFace.

... tanti profili sondati ma quello più concreto e idoneo per un futuro sembrava il ritorno di Moise Kean , ex giocatore bianconero ceduto poi all'di Carlo. Proprio gli inglesi però ...A giugno, dovrebbe tornare all', agli ordini di Carlo. Proprio il tecnico italiano, dopo aver dato il via libera in autunno per il prestito, ora sembra aver cambiato idea. " Non devo ...Se Leonardo vuole che Kean resti a Parigi dovrà chiamare Goodison Park per capire cosa fare del centravanti. E Carlo Ancelotti è pronto a fare una chiacchierata, ben sapendo che in ogni caso lui e l'E ...ROMA - Moise Kean, in prestito dall'Everton al Psg per questa stagione senza opzione di acquisto, sta convincendo i campioni di Francia e attirando le attenzioni di diverse società d'Europa. Per l'att ...