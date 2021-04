De Luca: «Se un 70enne aspetta 3 settimane per il vaccino non succede niente, il turismo perde la stagione» (Di venerdì 16 aprile 2021) Vincenzo De Luca torna a perorare la causa del rilancio del comparto turistico, con una campagna vaccinale non per età, l’idea delle “isole Covid free” che tante polemiche ha scatenato. E nello spiegare il suo ragionamento di “buonsenso”, su Facebook, dice: “Ci arriveranno anche al governo, a capire che per un settantenne se si fa un vaccino dopo 3 settimane non succede niente, se non lo fai in ritardo al comparto turistico perde una stagione”. “È indispensabile mantenere la vaccinazione con le priorità legate alle fasce d’età, quindi over 80 e over 70, ma contemporaneamente dobbiamo guardare sempre più al rilancio dell’economia e del lavoro. La resistenza economica, umana e psicologica di tanti è diventata debole, siamo entrati in una nuova fase che deve richiedere ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) Vincenzo Detorna a perorare la causa del rilancio del comparto turistico, con una campagna vaccinale non per età, l’idea delle “isole Covid free” che tante polemiche ha scatenato. E nello spiegare il suo ragionamento di “buonsenso”, su Facebook, dice: “Ci arriveranno anche al governo, a capire che per un settantenne se si fa undopo 3non, se non lo fai in ritardo al comparto turisticouna”. “È indispensabile mantenere la vaccinazione con le priorità legate alle fasce d’età, quindi over 80 e over 70, ma contemporaneamente dobbiamo guardare sempre più al rilancio dell’economia e del lavoro. La resistenza economica, umana e psicologica di tanti è diventata debole, siamo entrati in una nuova fase che deve richiedere ...

napolista : De Luca: «Se un 70enne aspetta 3 settimane per il vaccino non succede niente, il turismo perde la stagione» Sulle “… - Foy84 : De Luca comunque non ha torto. Tenendo conto solo dell'età si ha la stortura del giornalistone 70enne che scrive i… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca 70enne Covid, carenza di vaccini in Campania: 'Le dosi in arrivo finiranno in pochi giorni' ... 'Scorte per pochi giorni' Una situazione lamentata più volte dal Presidente De Luca che ha parlato ...del Presidente del Consiglio rispetto a qualche 30enne che ha scavalcato un ultra 70enne nella ...

Ultimo saluto a Dario Benazzi: 'Un funerale che non avrei mai voluto celebrare' ... le comunità di Codigoro, Pontelangorino e Italba hanno dato il loro saluto al 70enne Dario ... Dalle quattro figlie Romina, Sabrina, Michela e Nicla ai generi Emanuele, Gianni, Iver e Luca fino ai ...

U&D, doppio ritorno il 15 aprile: Tina in collegamento e Ida Platano cerca un nuovo amore La puntata di U&D di giovedì 15/04, ha ufficializzato il rientro di Ida nel cast: la dama ha sfoggiato un nuovo look e ha ballato con Marco ...

Riaperture, Marsilio al governo: "Serve una data certa per ripartire e l'Abruzzo torni in giallo. Le isole Covid free? Una fantasia" L'idea delle isole Covid free spacca i governatori tra favorevoli, come De Luca, e contrari come Zaia e Bonaccini ... Nel caso delle isole Covid free succederebbe poi che un 70enne dovrebbe essere ...

... 'Scorte per pochi giorni' Una situazione lamentata più volte dal Presidente Deche ha parlato ...del Presidente del Consiglio rispetto a qualche 30enne che ha scavalcato un ultranella ...... le comunità di Codigoro, Pontelangorino e Italba hanno dato il loro saluto alDario ... Dalle quattro figlie Romina, Sabrina, Michela e Nicla ai generi Emanuele, Gianni, Iver efino ai ...La puntata di U&D di giovedì 15/04, ha ufficializzato il rientro di Ida nel cast: la dama ha sfoggiato un nuovo look e ha ballato con Marco ...L'idea delle isole Covid free spacca i governatori tra favorevoli, come De Luca, e contrari come Zaia e Bonaccini ... Nel caso delle isole Covid free succederebbe poi che un 70enne dovrebbe essere ...