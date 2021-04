Covid, Roccadaspide in lockdown fino a maggio: scuole chiuse e coprifuoco alle 19 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccadaspide (Sa) – lockdown a Roccadaspide, nel Salernitano. Troppi i casi di contagio sul territorio comunale, tali che il primo cittadino Gabriele Iuliano ha dovuto firmare un’ordinanza urgente che porta di fatto il paese in lockdown totale fino al 2 maggio. Tra le misure adottate, il coprifuoco anticipato alle 19, il ritorno totale alla didattica a distanza e la chiusura di parchi e luoghi pubblici cittadini. “Sono stati accertati ancora 17 casi di positività al virus Covid e 6 nuove guarigioni”, ha spiegato il sindaco, “pertanto, il numero degli attuali positivi è salito ulteriormente fino a 67. Inoltre, dall’analisi dei dati relativi all’espansione del contagio dell’ultima ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –, nel Salernitano. Troppi i casi di contagio sul territorio comunale, tali che il primo cittadino Gabriele Iuliano ha dovuto firmare un’ordinanza urgente che porta di fatto il paese intotaleal 2. Tra le misure adottate, ilanticipato19, il ritorno totale alla didattica a distanza e la chiusura di parchi e luoghi pubblici cittadini. “Sono stati accertati ancora 17 casi di positività al viruse 6 nuove guarigioni”, ha spiegato il sindaco, “pertanto, il numero degli attuali positivi è salito ulteriormentea 67. Inoltre, dall’analisi dei dati relativi all’espansione del contagio dell’ultima ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roccadaspide Covid, Roccadaspide in lockdown fino al 2 maggio: coprifuoco alle 19, scuole chiuse Lockdown a Roccadaspide , in provincia di Salerno. Troppi i casi di contagio in città, tali che il sindaco ha ... "Sono stati accertati ancora 17 casi di positività al virus Covid e 6 nuove guarigioni", ...

Roccadaspide in lockdown fino al 2 maggio: coprifuoco alle 19 e scuole chiuse Chiude Roccadaspide per Covid Nella nuova ordinanza , vige anche una limitazione degli spostamenti in ambito comunale. Vietata ogni potenziale forma di assembramento, quindi sospese anche le attività ...

