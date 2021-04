Comprendo lo smarrimento | trascuro la statistica

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tre trombosi ogni quattro milioni di vaccinati con Johnson & Johnson, quattordici trombosi ogni miliardo e mezzo con AstraZeneca, mezza dozzina per un paio di miliardi Pfizer, uno o due con Moderna e via così. Dati che umanamente mai, mamente trascurabili per i meno isterici. Enorme comunque il casino. E giusto. E del tutto comprensibile, almeno fino al Gad che difende Giorgianni (a proposito, quel cretino ancora giudica?), lo. Pazienza. E’ la scienza offerta in pasto all’opinione. Eppure dispiace che Calenda continui a non distinguere tra i trombosati, pochi che siano, e se stesso: trombabilissimo.