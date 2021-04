Apple Pencil 3 | prendete nota | c’è un video che forse l’ha svelata prima del lancioHDblog it

(Di venerdì 16 aprile 2021) In rete spunta un breveche sembrerebbe mostrare la terza generazione di, che dovrebbe essere presentata il 20 aprile: ecco le differenze con i modelli precedenti.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

ptkdev : RT @Vittorino1806: In vista dell'evento Apple del 20 Aprile, oggi è stato pubblicato un video che mostra la nuova Apple Pencil 3. #Apple #… - Vittorino1806 : In vista dell'evento Apple del 20 Aprile, oggi è stato pubblicato un video che mostra la nuova Apple Pencil 3.… - HDblog : Apple Pencil 3, prendete nota: c'è un video che forse l'ha svelata prima del lancio - AppleEducate : RT @AppleZein: Apple Pencil 3: ECCO il VIDEO ANTEPRIMA? - coder_487 : RT @AppleZein: Apple Pencil 3: ECCO il VIDEO ANTEPRIMA? -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Pencil

potrebbe anche cogliere di sorpresa il pubblico e annunciare un nuovo accessorioda affiancare ai nuovi iPad Pro. Le immagini di una nuova versione lucida dello stilo sono ...A marzo è apparsa la prima foto di quella che potrebbe essere la nuovadi terza generazione: ora, a pochi giorni di distanza dalla presentazioneche si svolgerà martedì 20 aprile , sempre in rete appare un breve video che mostra lo stesso stilo visto ...In rete spunta un breve video che sembrerebbe mostrare la terza generazione di Apple Pencil, che dovrebbe essere presentata il 20 aprile: ecco le differenze con i modelli precedenti.L'evento si terrà solamente online in streaming e avrà luogo il 20 aprile alle ore 19:00. Cosa ci aspettiamo dal primo grande evento Apple del 2021? Quali saranno le novità annunciate?