Agguato nel Napoletano | Gianluca è in fin di vita L’appello del padre | “Chi sa parli”

Tempo di lettura: 2 minuti Casoria (Na) – "Chi sa, chi ha visto qualcosa, parli". E' l'appello dei familiari di Gianluca Coppola il 27enne incensurato di Casoria vittima di una sparatoria provocata dall'ex della sua fidanzata, un 30enne incensurato, con il quale ragazzo aveva avuto un diverbio poi sfociato in uno scontro fisico, poco prima dell'agguato. "Gianluca è sempre stato un bravo ragazzo – spiega il padre del 27enne al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – lontano dagli ambienti criminali, così come lo siamo sempre stati tutti noi, siamo una famiglia di lavoratori. Non sappiamo neanche noi i motivi per cui è stato sparato, per questo chiediamo giustizia, chi sa qualcosa che si faccia avanti. Le condizioni di Gianluca si sono ...

