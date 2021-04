Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 aprile 2021)DEL 15 APRILEORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO PROVOCANDO 5 CHILOMETRI DI CODA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE IN COLONNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E, PROSEGUENDO, CODE PER INCIDENTE TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FORTI RALLENTAMENTI LUNGO L’INTERO TRATTO: TRA LA TANGENZIALE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA; TRAFFICO CONGESTIONATO ...