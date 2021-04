Uomini e Donne, Tina Cipollari rompe il silenzio su Gemma Galgani: “Un mostro” (Di giovedì 15 aprile 2021) Uomini e Donne fa discutere molto, in questi giorni soprattutto per l’assenza in studio di Tina Cipollari, la quale al momento non si esprime sulla lontananza dalla tv ma decide di attaccare a distanza l’acerrima nemica al Trono over, Gemma Galgani. L’occasione dell’affondo è un nuovo intervento concesso ad un noto settimanale, in cui la vamp del programma sui sentimenti di Canale 5, in particolare, dichiara di aver creato “un mostro”, alludendo proprio alla Galgani, per poi lasciare intendere che la dama debba a lei e ad un ex storico il successo ottenuto alla corte di Maria De Filippi. Tutti particolari succulenti, che vi snoccioliamo qui di seguito. Uomini e Donne, Tina Cipollari ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 aprile 2021)fa discutere molto, in questi giorni soprattutto per l’assenza in studio di, la quale al momento non si esprime sulla lontananza dalla tv ma decide di attaccare a distanza l’acerrima nemica al Trono over,. L’occasione dell’affondo è un nuovo intervento concesso ad un noto settimanale, in cui la vamp del programma sui sentimenti di Canale 5, in particolare, dichiara di aver creato “un”, alludendo proprio alla, per poi lasciare intendere che la dama debba a lei e ad un ex storico il successo ottenuto alla corte di Maria De Filippi. Tutti particolari succulenti, che vi snoccioliamo qui di seguito....

Advertising

DPCgov : “Una forza che può contare su oltre 300mila donne e uomini formati e preparati. Il volontariato di… - Costanzo : Sono più sinceri gli uomini o le donne? Ecco cosa ne pensa @ARISA_OFFICIAL! #MaurizioCostanzoShow - lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - Frances47226166 : RT @senzasinistra: Solo una persona senza pietas per vittime pandemia e senza rispetto per il sacrificio di centinaia di migliaia di donne,… - fpjonesxs : RT @4everAnnina: A 21 anni sono vittima di #catcalling e ho paura: uomini permetteteci di vivere Cara Antonella, cambia atteggiamento: le… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne "Andrea che si modifica le foto su Instagram?": la fidanzata Arianna vuota il sacco su Cerioli ( Andrea Cerioli e il fisico morbido a L'Isola dei Famosi 2021 Da un paio di settimane a L'Isola dei Famosi è presente Andrea Cerioli, due volte tronista di Uomini e Donne, concorrente del Grande Fratello e partecipante di Temptation Island. Dopo queste esperienze televisive il ragazza ha continuato ad ottenere la popolarità facendo l'influencer su [?] L'...

Uomini e Donne, Sara Shaimi confessa: "Temptation Island? Perché no" Uomini e Donne, Sara Shaimi si candida per Temptation Island: 'Non avrei problemi ad andarci' Sara Shaimi , ex tronista di Uomini e Donne , aveva trovato l'amore proprio l'anno scorso con il ...

Lavoro, le donne modenesi guadagnano il 47% meno degli uomini. Cisl: “Disparità inaccettabile” Forse le donne di Modena non hanno le ossa grandi e larghi fianchi, come cantava Francesco Baccini, ma di sicuro quelle che lavorano guadagnano meno degli uomini. Lo rivela un’indagine del Caf (Centro ...

Donne, lavoro e turismo: Fucecchio sulla tv tedesca Donne, lavoro, diritti, parità di genere, crisi, turismo. Un piatto completo in salsa fucecchiese che la tv tedesca Ard servirà domenica prossima all'ora ...

Andrea Cerioli e il fisico morbido a L'Isola dei Famosi 2021 Da un paio di settimane a L'Isola dei Famosi è presente Andrea Cerioli, due volte tronista di, concorrente del Grande Fratello e partecipante di Temptation Island. Dopo queste esperienze televisive il ragazza ha continuato ad ottenere la popolarità facendo l'influencer su [?] L'..., Sara Shaimi si candida per Temptation Island: 'Non avrei problemi ad andarci' Sara Shaimi , ex tronista di, aveva trovato l'amore proprio l'anno scorso con il ...Forse le donne di Modena non hanno le ossa grandi e larghi fianchi, come cantava Francesco Baccini, ma di sicuro quelle che lavorano guadagnano meno degli uomini. Lo rivela un’indagine del Caf (Centro ...Donne, lavoro, diritti, parità di genere, crisi, turismo. Un piatto completo in salsa fucecchiese che la tv tedesca Ard servirà domenica prossima all'ora ...