Una vita, anticipazioni 15 aprile: Santiago aggredisce Felipe (Di giovedì 15 aprile 2021) Santiago non riuscirà proprio a sopportare il fatto che Felipe continui a cercare di avere un rapporto con Marcia. L'uomo, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 15 aprile, aggredirà l'avvocato nel momento in cui quest'ultimo andrà a chiedergli il permesso di istruire la Sampaio per il processo. Nel frattempo, Cesareo organizzerà un intimo paso doble in soffitta con Arantxa e la bacerà mentre Andrade inviterà Velasco a non fare troppe domande. Infine, Ursula si introdurrà in casa di Genoveva e le lascerà un giornale aperto sulla scrivania. Una vita, spoiler 15 aprile: Andrade invita Velasco a non fare troppe domande Cesareo e Arantxa si frequentano da un po', ma i due stanno continuando a tenere la loro ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 15 aprile 2021)non riuscirà proprio a sopportare il fatto checontinui a cercare di avere un rapporto con Marcia. L'uomo, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 15, aggredirà l'avvocato nel momento in cui quest'ultimo andrà a chiedergli il permesso di istruire la Sampaio per il processo. Nel frattempo, Cesareo organizzerà un intimo paso doble in soffitta con Arantxa e la bacerà mentre Andrade inviterà Velasco a non fare troppe domande. Infine, Ursula si introdurrà in casa di Genoveva e le lascerà un giornale aperto sulla scrivania. Una, spoiler 15: Andrade inVelasco a non fare troppe domande Cesareo e Arantxa si frequentano da un po', ma i due stanno continuando a tenere la loro ...

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Tommaso Zorzi spiega com'è oggi il rapporto con Francesco Oppini: 'Un'intimità che va oltre l'amore' L'amicizia basta a Tommaso, tra di loro c'è una grande amicizia. Tommaso può aver provato quel ... Bellissime le parole di Zorzi, che ha anche ricordato come un altro grande legame della sua vita sia ...

Danimarca in fiore: la splendida primavera del Nord 60.000 partecipanti in maschera alla parata principale e oltre 100.000 spettatori daranno vita a una vera e propria ondata di colori e fantasia. Il carnevale di Aalborg è un evento di portata ...

Gara sul latino, istituto Barbieri quarto in Italia Quarti in Italia per il latino… a distanza! Al rientro alle lezioni in presenza, subito una buona notizia per gli alunni del Liceo Scientifico ’Barbieri’ di Pievepelago (sede distaccata del ‘Cavazzi-S ...

Esce per asparagi, lo trovano morto e con il volto sfigurato dai pitbull: la vittima è un anziano di Frosinone Tragedia ieri sera intorno alle 20 in una cava abbandonata sulla via Morolense, tra Morolo e Ferentino. Un uomo di 80 anni di Frosinone, Americo Tullio, uscito per andare a raccogliere gli asparagi,..

