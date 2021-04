Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker minacciati di morte: le loro parole (Di giovedì 15 aprile 2021) I conduttori di Striscia la Notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, minacciati di morte: di seguito vi riportiamo le loro parole Gerry Scotti e Michelle Hunziker, conduttori di Striscia la Notizia, tg satirico in onda su Canale 5, sono finiti nella bufera. Nelle scorse puntate, durante un servizio sulla sede Rai di Pechino, i due conduttori L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) I conduttori diladi: di seguito vi riportiamo le, conduttori dila, tg satirico in onda su Canale 5, sono finiti nella bufera. Nelle scorse puntate, durante un servizio sulla sede Rai di Pechino, i due conduttori L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

SirDistruggere : A prescindere dalla polemica razziale, c'è davvero una sola persona su questo pianeta che rideva a crepapelle quand… - RunPierwork13 : RT @LucillaMasini: Striscia la Notizia si scusa per aver ridicolizzato i cinesi: Non volevamo offendere, chiediamo perdono a tutti i musi g… - larisatadilou : + dove la comicità è nata da questi metodi di scherzo e prese in giro ormai pessimi e di poco gusto. Penso che stri… - PaulyMaximoff : RT @Teacherwhocare: Ce la facciamo ad eliminare Striscia la notizia e a far cominciare un film alle 21? È chiedere troppo? #striscia - Cristina66Rm : RT @Teacherwhocare: Ce la facciamo ad eliminare Striscia la notizia e a far cominciare un film alle 21? È chiedere troppo? #striscia -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia Gerry Scotti: 'Il politicamente corretto che ci sta investendo sa di fascismo' Le scuse di Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono già arrivate nella puntata di Striscia La Notizia del 14 aprile. I due conduttori, travolti da un moto di indignazione partito dall'America per la loro gag degli occhi a mandorla a Striscia La Notizia . Una vicenda che avrà ...

Simona Ventura: rovinoso epilogo, l'accaduto sconvolge le sorti del programma Leggi anche >>> Striscia La Notizia, accuse di razzismo dal mondo: risponde Michelle Hunziker Simona Ventura, nuovo esito fallimentare per il 'Game': fortuna per Franceska

Gerry Scotti: "Obbligo del politicamente corretto che ci sta investendo mi spaventa" Gerry Scotti, dopo le accuse di razzismo per la gag di Striscia la Notizia, si è detto spaventato dall'obbligo al politicamente corretto che sta investendo tutta la comunicazione. L'obbligo del politi ...

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, il motivo della rottura: «È un grande dolore» Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis hanno improvvisamente e misteriosamente interrotto un’amicizia di lunga data, nata quando giovanissime sono state scelta come veline per ...

