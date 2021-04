(Di giovedì 15 aprile 2021) Il gruppoimprimerà un colpo di acceleratore alle sue strategie di elettrificazione nel, quando potrà sfruttare unain grado di garantire un'massima di 800 chilometri ai vari modelli 100% Ev. A rivelare i primi dettagli di una roadmap che sarà definita nei dettagli dal prossimo piano industriale è stato l'amministratore delegato Carlos, intervenuto nel corso dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare i bilanci della Fiat Chrysler e della PSA. Nella medesima riunione, è stata inoltre approvata la distribuzione del dividendo straordinario da 1 miliardo di euro stabilito dai due costruttori nel quadro degli accordi per la fusione. Gli obiettivi. In particolare, verso la fine deldebutterà la ...

Advertising

ansa_economia : Stellantis: Tavares, lavoriamo a piano, sarà offensivo. Elkann, nel 2025 prima Ferrari tutta elettrica #ANSA - solomotori : Stellantis, unione ambiziosa, avremo piano aggressivo - dinoadduci : Stellantis - Tavares: Nuova piattaforma per Ev nel 2023, garantirà fino a 800 km di autonomia' - matra : Tavares rassicura i quadri Stellantis: pronto il piano di outplacement. Sarà realizzato in collaborazione con Taffo. - ilmessaggeroit : #stellantis, unione ambiziosa. #elkann e #tavares, avremo piano industriale aggressivo con grande offensiva elettri… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Tavares

Giornata positiva pera Piazza Affari. Dopo un'apertura a 15,116 euro, alle ore 9:35 il titolo si assestava a ... il numero uno dell'azienda Carlosha ribadito che nei prossimi anni ...Il gruppoha fornito ai sindacati una serie di rassicurazioni sul futuro degli impianti produttivi ...i maggiori costi produttivi messi in luce dall'amministratore delegato Carlosin ...Le immatricolazioni di automobili in Europa a marzo sono cresciute dell'62,7% annuo, dato da confrontare con marzo 2020 quando sono stati introdotti i lockdown. Italia in testa con un +497,2%. Ha deci ...La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha scritto al premier Mario Draghi e al Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sottolineando l'importanza del capoluogo piemontese per la ripar ...