Speranza parla alla Camera, FdI presenta la mozione di sfiducia: “E’ inadeguato” (Di giovedì 15 aprile 2021) Speranza merita solo la sfiducia. Con l’ennesima, inutile informativa alla Camera il ministro Speranza tenta di “mettere una pezza” ai suoi errori ormai conclamati. Il termine è ruvido, ma realistico. Di fatto, il ministro della Salute dice cose ovvie e si nasconde dietro le parole: “Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve; e abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle misure”. Così ha esordito aprendo il capitolo delicato delle possibili riaperture in Italia, pomo della discordia tra aperturisti e chiusuristi ideologici. Si autoassolve e si chiama fuori dalla questione più spinosa: i suoi errori. Un discorso fatto di “speriamo” e “auspichiamo”. Può bastare così. Lollobrigida: “FdI presenta la mozione di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 aprile 2021)merita solo la. Con l’ennesima, inutile informativail ministrotenta di “mettere una pezza” ai suoi errori ormai conclamati. Il termine è ruvido, ma realistico. Di fatto, il ministro della Salute dice cose ovvie e si nasconde dietro le parole: “Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve; e abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle misure”. Così ha esordito aprendo il capitolo delicato delle possibili riaperture in Italia, pomo della discordia tra aperturisti e chiusuristi ideologici. Si autoassolve e si chiama fuori dquestione più spinosa: i suoi errori. Un discorso fatto di “speriamo” e “auspichiamo”. Può bastare così. Lollobrigida: “FdIladi ...

