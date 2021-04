PS5 non ha abbandonato gli indie | Schreier è stato frainteso – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il recente articolo diha spinto molti a credere che Sony PlayStation, con PS5, ha deciso di abbandonare gli: non è però così.. Un recente articolo di Jason– noto giornalista di Bloomberg e insider del mondo dei videogiochi – ha svelato molteplici dettagli su quanto sta avvenendo all’interno di Sony PlayStation. Si è parlato di Days Gone, The Last of Us, ma più in generale dell’approccio della compagnia per PS5 e il futuro. Alcuni hanno letto tra le parole die hanno dedotto che Sony voglia abbandonare il mondo. In realtà non è proprio … Notizie giochiRead More L'articolo PS5 non hagliper PC e ...