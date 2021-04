Procure e manie di protagonismo Pensare alle cose serie | non ai complotti

(Di giovedì 15 aprile 2021) Al direttore - Quindi c’è mancato niente che Ciampolillo sventasse un complotto mondiale? Giuseppe De Filippi Al direttore - “Non escludo che possano essere indagati esponenti del ministero della Salute”. Sono le parole clamorose che il pm di Bergamo Maria Cristina Rota ha consegnatotelecamere di “Report” aggiungendo che i dirigenti sentiti come testimoni erano stati “molto reticenti”. Insomma siamo ai preannunci in tv sul registro degli indagati, una sorta di violazione del segreto istruttorio di fatto. Già all’inizio dell’inchiesta, la stessa pm rispondendo alla domanda su chi dovesse decidere sulla zona rossa aveva detto: “Il governo”. Poi, dopo gli interrogatori a Roma, aveva spiegato che la risposta era riferita “allo stato delle nostre conoscenze”. Ma questo non l’aveva detto all’epoca. La mania difa male ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Procure manie

L'HuffPost

Ma questo non l’aveva detto all’epoca. La mania di protagonismo fa male alle indagini. Non si capisce poi perché una procura che lamenta di continuo la carenza di organici non si decida a trasmettere ...Ma non è noto se si sia trattato del gesto isolato di qualche folle (magari con manie di persecuzione e in testa qualche ... oggi saremmo di fronte a una preoccupante svolta di stampo terroristico. La ...