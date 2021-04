Operaio di 35 anni arrestato per spaccio (Di giovedì 15 aprile 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Massafra – Aliquota operativa, hanno eseguito un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti le sostanze stupefacenti e, nel corso di una speditiva attività, conclusasi con una perquisizione domiciliare, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, un 35enne del posto, Operaio, pregiudicato. I militari, dopo aver attenzionato il prevenuto ed avuto contezza delle sue attività illecite, lo hanno sottoposto a perquisizione domiciliare, durante la quale nella quale sono stati rinvenuti e sequestrati: – un panetto di Hashish di 72 gr circa; – un bilancino di precisione perfettamente funzionante più materiale vario per il confezionamento; – un taccuino su cui erano appuntati nomi e somme ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 15 aprile 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Massafra – Aliquota operativa, hanno eseguito un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti le sostanze stupefacenti e, nel corso di una speditiva attività, conclusasi con una perquisizione domiciliare, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai finidi sostanze stupefacenti, un 35enne del posto,, pregiudicato. I militari, dopo aver attenzionato il prevenuto ed avuto contezza delle sue attività illecite, lo hanno sottoposto a perquisizione domiciliare, durante la quale nella quale sono stati rinvenuti e sequestrati: – un panetto di Hashish di 72 gr circa; – un bilancino di precisione perfettamente funzionante più materiale vario per il confezionamento; – un taccuino su cui erano appuntati nomi e somme ...

