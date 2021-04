Moncalieri | i prossimi appuntamenti della biblioteca civica Arduino

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 15 aprile 2021) Iin programma sulla pagina Facebook@bibliomonc Venerdì 16 aprile 2021 Il venerdì dello scrittoreIncontro con Caterina Civallero e Maria Luisa RossiOre 18Quando veniamo concepiti non siamo soli: probabilmente anche tu non sai di aver perso un fratello o una sorella primanascita. La possibilità che la gravidanza parta con un potenziale gemellare che poi si risolve con un parto singolo, è altissima, ed è un fatto normale. Civallero e Rossi ci guidano con i loro libri in un affascinante viaggio alla scoperta“sindrome del gemello che resta”, delle sue implicazioni e potenzialità. “Competenza e passione contraddistinguono il lavoro di ricerca e le pubblicazioni delle autrici di ...