Laura Boldrini operata, il messaggio dall’ospedale dopo l’intervento: “Il dolore è molto forte” (Di giovedì 15 aprile 2021) Laura Boldrini è stata operata. La deputata del PD ed ex Presidente della Camera è stata sottoposta ad un intervento dopo aver annunciato, pochi giorni fa, la necessità di operarsi per una malattia. Ora, dall’ospedale, ha fatto sapere l’esito dell’intervento, il livello di dolore e il percorso di recupero che la aspetta. Laura Boldrini malata: le parole della deputata PD L’annuncio della malattia di Laura Boldrini è arrivata una settimana fa, fulmine a ciel sereno. A comunicarlo è stata la stessa ex Presidente della Camera con un post sui suoi profili ufficiali. “È arrivata la notizia che più temevo – ha scritto – Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla“. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021)è stata. La deputata del PD ed ex Presidente della Camera è stata sottoposta ad un interventoaver annunciato, pochi giorni fa, la necessità di operarsi per una malattia. Ora,, ha fatto sapere l’esito del, il livello die il percorso di recupero che la aspetta.malata: le parole della deputata PD L’annuncio della malattia diè arrivata una settimana fa, fulmine a ciel sereno. A comunicarlo è stata la stessa ex Presidente della Camera con un post sui suoi profili ufficiali. “È arrivata la notizia che più temevo – ha scritto – Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla“. ...

Advertising

matteosalvinimi : Le battaglie politiche lasciano il posto agli auguri di pronta guarigione, sulla salute non si scherza. In bocca al… - Giorgiolaporta : Forza Laura. Sei la persona più distante politicamente da me, ma faccio il tifo per te e stavolta devi vincere! Aug… - VittorioSgarbi : Auguri di pronta guarigione a Laura Boldrini. - Adnkronos : .@lauraboldrini dall’ospedale: “L’#intervento è andato bene, sarà lunga”. - italiaserait : Laura Boldrini si è operata, come sta: “Sarà lunga” -