Inter, 3 cessioni e 2 arrivi. Per Conte un pupillo e un rinforzo a sinistra (Di giovedì 15 aprile 2021) Inter, il mercato in casa nerazzurra inizia a muoversi, come riportato da Il Giorno. stando al quotidiano infatti si starebbe lavorando a due rinforzi. Il primo è un esterno sinistro. Attualmente in rosa per quel ruolo ci sono Perisic, Young e il jolly Darmian. L'inglese ex United sembra essere ... Leggi su interdipendenza (Di giovedì 15 aprile 2021), il mercato in casa nerazzurra inizia a muoversi, come riportato da Il Giorno. stando al quotidiano infatti si starebbe lavorando a due rinforzi. Il primo è un esterno sinistro. Attualmente in rosa per quel ruolo ci sono Perisic, Young e il jolly Darmian. L'inglese ex United sembra essere ...

Advertising

GabrieleMastan1 : @DarioViPu64 @EnricoTurcato Il discorso è che il disavanzo tra cessioni e acquisti non è così distante dalle squadr… - SpazioInter : L'Inter pianifica il futuro: quattro acquisti e tre cessioni - - poverainter : Per arrivare al livello di PSG e Bayern servono diversi mercati dove gli acquisti sono dei campioni, zero cessioni,… - totofaz : @davidetanque @90ordnasselA @Ste_Casati Napoli mercato 2019 Acquisti: Manolas, Di Lorenzo, Meret, Ospina, Lozano, L… - MauroAsara : @Marco_viscomi @faberskj In realtà una ristrutturazione del debito ha un senso. Ma lo ha se metti mano anche al con… -