Imprenditore ferito a colpi d’arma da fuoco nel Casertano | indaga la Polizia di Stato

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCarinaro (Ce) – Undi 51 anni ècon un colpodaa Carinaro, nel. E’poi portato in ospedale di Aversa dove è tuttora ricoverato indi choc, con una ferita al polpaccio, ma non è in pericolo di vita. Sul posto del ferimento ci sono gli uomini delladi(Commissariato di Aversa, Scientifica e Squadra Mobile) che stanno svolgendo gli accertamenti. L’uomo èin strada, forse dopo un tentativo di rapina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CARINARO – Un imprenditore di 51 anni e' stato ferito con un colpo d'arma da fuoco a Carinaro (LEGGI QUI ALTRI PaRTICOLARI). E' stato poi portato in ospedale di Aversa dove e' tuttora ricoverato in st ...Carinaro, uomo gambizzato in una sparatoria nella zona industriale. L'uomo è stato subito trasferito all'ospedale San Giuseppe Moscati ...