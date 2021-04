Il profilo Twitter di Ballando con le Stelle condivide per errore un post scurrile | poi lo cancella

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Sapete cosa mi manca del mio lavoro?” – ha scritto suun certo Salvatore – “Succhiare il C del mio capo nei cessi, era una cosa che amavo da morire”. Un tweete volgare (ma probabilmente ironico) che è stato condiviso ed apprezzato dalufficiale dicon le. Ops. Chi bazzica susa benissimo che è possibile usare più profili contemporaneamente ed il social media manager dicon le, quando ha retwittato il commento sopracitato, non si è accorto probabilmente che in quel momento era loggato coldella trasmissione di Rai Uno (e non col suo personale). Un(che hato pochi minuti dopo, appena se ne è accorto) che gli è ...