Giovanni Maini | «Adesso voglio diventare bravo»

(Di giovedì 15 aprile 2021) Questo articolo, in versione ridotta, è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 20 aprile 2021

Advertising

A_Calascibetta : Giovanni Maini, il giovane Edo della serie Netflix #summertime in @EtroOfficial @StyleMagazineIt . #GiovanniMaini… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Maini

Nel cast di Summertime 2 ritrovato anche Dario, Sofia, Edoardo, Blue Bennati, Isabella, Laura e Maurizio, interpretato rispettivamente da Andrea Lattanzi, Amanda Campana,, Alicia Anna ...... Magri, Santucci, Angeli (dal 46' Brigliadori), Innocenti A disposizione: Paolini,, Rigoni, ... Angelini, Dolcini, Apezteguia Allenatore: Matteo Cecchetti Arbitro: Andrea Mei Assistenti:...L'attore, conosciuto e amato come Edoardo della serie tv «Summertime» e presto di nuovo in tv con «Nudes», è uno dei tre protagonisti dello shooting moda del numero di Vanity Fair in edicola. Lo abbia ...Nel cast di Summertime 2 ritrovato anche Dario, Sofia, Edoardo, Blue Bennati, Isabella, Laura e Maurizio, interpretato rispettivamente da Andrea Lattanzi, Amanda Campana, Giovanni Maini, Alicia Anna ...