Francesca Piccinini dice addio alla pallavolo

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Non ci ho dormito la notte. Ci ho pensato e ripensato. È difficile staccarsi dvita che ho fatto per quasi 30 anni e sognavo da quando ne avevo 8. Mi fa fatica anche dirlo…”, 42 anni, ha annunciato in un’intervista al Corriere della Sera che lascia la pvolo. Finita la stagione con Busto Arsizio la giocatrice ha deciso di direal campo.: impegnata o single? Il suo debutto è avvenuto all’età di quattordici anni, e adesso pensa ad un altro tipo di carriera, sempre nel volley. “Busto Arsizio, la mia ultima squadra, mi ha chiesto di restare a far parte del progetto: in quale ruolo, si vedrà. Per il resto, non mi precludo nulla: allenare le ragazzine, commentare il volleytv, quei reality a ...

Basta, smetto . Sono sicura al cento per cento. E' giusto così: largo alle giovani ". A 42 anniannuncia il ritiro . "Non ci ho dormito la notte - confessa in un'intervista al 'Corriere della Sera' - Ci ho pensato e ripensato. E' difficile staccarsi dalla vita che ho fatto ...Cala il sipario. Stavolta in maniera definitiva.dice basta, chiude con la pallavolo e comincia un'altra vita: la terza dopo quelle vissute sui campi di pallavolo non solo d' Italia , ma del mondo. Due anni fa aveva deciso di ...Poi la nostalgia e la pazza idea di convincere Mazzanti a portarla a Tokyo le fece accettare l’offerta di Busto. Il Covid purtroppo ha fermato anche lei e, dopo una stagione ancora in palestra, per la ...Titoli conquistati nelle esperienze più importanti tra Bergamo, Modena, Casalmaggiore e Novara La 42enne era tornata in campo con Busto Arsizio dopo l’addio nel 2019. di. GIACOMO MAGNANI. La regina de ...