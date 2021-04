Ferrari - Elkann | La Purosangue arriverà nel 2022 | lelettrica nel 2025

(Di giovedì 15 aprile 2021) Laè ormai prossima a lanciare sul mercato due tra i modelli più attesi e discussi: si tratta della Suv, per ora nota comee già alle prese con i primi collaudi, e della sua prima vettura elettrica. A formalizzarne i tempi di debutto sul mercato è stato John: "Il nuovo amministratore delegato condividerà con voi il futuro dinel capital market day del, che sarà un anno molto importante, di nuovi lanci, compresa la, che sarà qualcosa di veramente speciale", ha affermato il presidente della Casa di Maranello durante l'assemblea degli azionisti. L'elettrica nel. Il capital market day, ossia un incontro con la comunità finanziaria, sarà l'occasione per illustrare probabilmente il nuovo piano industriale e ovviamente un ...

Advertising

repubblica : Ferrari: l'annuncio di Elkann, nel 2025 il primo modello totalmente elettrico - chevida : RT @quattroruote: #Ferrari, #Elkann: “La #Purosangue arriverà nel 2022, l’#elettrica nel 2025”. Annunciati i tempi di lancio di due tra i m… - quattroruote : #Ferrari, #Elkann: “La #Purosangue arriverà nel 2022, l’#elettrica nel 2025”. Annunciati i tempi di lancio di due t… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Ferrari, #Elkann: 'Nel 2025 un modello 100% elettrico' #autoelettriche - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Ferrari, #Elkann: 'Energia positiva dai giovani, ambizioni in crescita' -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Elkann

Inoltre, i soci hanno rieletto tutti gli amministratori di; in particolare, Johnè stato rieletto amministratore esecutivo.Johnè stato rieletto amministratore esecutivo di. Piero, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco e Adam ...(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Ferrari ha approvato il bilancio 2020, ha espresso parere positivo in merito alla relazione sulla remunerazione per il 2020 e ha approvato la proposta di..Durante l'assemblea degli azionisti, il presidente e Ceo del Cavallino ha confermato il primo modello a zero emissioni tra quattro anni, mentre a breve vedremo altri tre modelli ...