Facebook ha rimosso per errore la pagina della cittadina francese di Bitche (Di giovedì 15 aprile 2021) pagina ufficiale di Bitche (immagine: Facebook)Facebook ha rimosso la pagina ufficiale della cittadina francese di Bitche perché, per errore, il sistema di moderazione ha interpretato maliziosamente il nome della città, diciamo, associandolo a una delle parolacce più famose della lingua inglese, bitch. Il 19 marzo la pagina della cittadina di 5mila abitanti sul confine franco-tedesco è stata rimossa dalla piattaforma senza che gli amministratori fossero avvisati dell’operazione. “Abbiamo ricevuto un messaggio su Facebook e abbiamo notato che era sparita la pagina”, ha spiegato Benoît ... Leggi su wired (Di giovedì 15 aprile 2021)ufficiale di(immagine:halaufficialediperché, per, il sistema di moderazione ha interpretato maliziosamente il nomecittà, diciamo, associandolo a una delle parolacce più famoselingua inglese, bitch. Il 19 marzo ladi 5mila abitanti sul confine franco-tedesco è stata rimossa dalla piattaforma senza che gli amministratori fossero avvisati dell’operazione. “Abbiamo ricevuto un messaggio sue abbiamo notato che era sparita la”, ha spiegato Benoît ...

giornalorg : - CeciliaGasbarro : RT @Miti_Vigliero: Clubhouse, finta app per computer nasconde un virus. Gli annunci “trappola” su Facebook (che ha rimosso i banner) https… - Miti_Vigliero : Clubhouse, finta app per computer nasconde un virus. Gli annunci “trappola” su Facebook (che ha rimosso i banner) - Giando_Pulvisco : Ho rimosso dagli amici di Facebook uno che ha detto che #lolchirideefuori non fa ridere. - 1italiano1 : Clubhouse, finta app per computer nasconde un ransomware. Pubblicizzata su Facebook che ha rimosso i banner | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook rimosso Facebook ha rimosso per errore la pagina della cittadina francese di Bitche Bitche, please: un errore di moderazione ha causato la cancellazione della pagina ufficiale del centro al confine franco - tedesco. Il nome era troppo simile a una parola che agli algoritmi della ...

Clubhouse, finta app per computer nasconde un virus. Facebook rimuove i banner di pubblicità dalla propria piattaforma - Sono almeno nove i banner scoperti da TechCrunch e segnalati a Facebook, apparsi sul social network tra martedì e giovedì scorso. L'azienda dopo la segnalazione li ha cancellati così come ha rimosso ...

Facebook ha rimosso per errore la pagina della cittadina francese di Bitche Bitche, please: un errore di moderazione ha causato la cancellazione della pagina ufficiale del centro al confine franco-tedesco. Il nome era troppo simile a una parola che agli algoritmi della piatta ...

Attenzione alle pubblicità di Clubhouse per PC su Facebook: diffondono malware Una nuova campagna su Facebook promette il download della versione PC dell'app di Clubhouse (che in realtà non esiste): attenzione perchè in realtà la pubblicità diffonde malware.

Bitche, please: un errore di moderazione ha causato la cancellazione della pagina ufficiale del centro al confine franco - tedesco. Il nome era troppo simile a una parola che agli algoritmi della ...Sono almeno nove i banner scoperti da TechCrunch e segnalati a, apparsi sul social network tra martedì e giovedì scorso. L'azienda dopo la segnalazione li ha cancellati così come ha...Bitche, please: un errore di moderazione ha causato la cancellazione della pagina ufficiale del centro al confine franco-tedesco. Il nome era troppo simile a una parola che agli algoritmi della piatta ...Una nuova campagna su Facebook promette il download della versione PC dell'app di Clubhouse (che in realtà non esiste): attenzione perchè in realtà la pubblicità diffonde malware.