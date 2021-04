“Eazy Sleazy”: il singolo di Mick Jagger e Dave Grohl (Di giovedì 15 aprile 2021) Si chiama Eazy SlEazy il nuovo singolo rilasciato da Mick Jagger. Il frontman degli Stones si avvale della collaborazione di un altro peso massimo: Dave Grohl. Eazy SlEazy: che brano è? Eazy SlEazy è un brano rock ricco di divertenti riferimenti. Il testo è incentrato sulla pandemia. Mick Jagger lo riempie dei riferimenti ormai tristemente noti a noi tutti, come quando canta: “No more travel brochures” e “You better hook me up to Zoom”. E mentre lo osserviamo esibirsi nel videoclip, ci risulta difficile credere che abbia 77 anni. La voce e la grinta sono quelle degli anni migliori. Forse la lontananza dai palchi e dagli Stones non avrà giovato ai suoi testi, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) Si chiamaSlil nuovorilasciato da. Il frontman degli Stones si avvale della collaborazione di un altro peso massimo:Sl: che brano è?Slè un brano rock ricco di divertenti riferimenti. Il testo è incentrato sulla pandemia.lo riempie dei riferimenti ormai tristemente noti a noi tutti, come quando canta: “No more travel brochures” e “You better hook me up to Zoom”. E mentre lo osserviamo esibirsi nel videoclip, ci risulta difficile credere che abbia 77 anni. La voce e la grinta sono quelle degli anni migliori. Forse la lontananza dai palchi e dagli Stones non avrà giovato ai suoi testi, ...

Advertising

fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: #MickJagger ha pubblicato un singolo con #DaveGrohl. Si intitola ‘Eazy Sleazy’ e parla di lockdown, mascherine, teorie de… - jackfollasb : 'Eazy Sleazy', Mick Jagger lancia il nuovo singolo con Dave Grohl realizzato in Sicilia - demian_online : RT @MilaSpicola: 'Eazy Sleazy', Mick Jagger lancia il nuovo singolo con Dave Grohl realizzato in Sicilia - giuseppe_galise : RT @value4valuables: #MickJagger ha pubblicato a sorpresa su Youtube il suo nuovo singolo, 'Eazy Sleazy', realizzato in coppia con il leade… - ontoxy : 'Eazy Sleazy', Mick Jagger lancia il nuovo singolo con Dave Grohl realizzato in Sicilia -