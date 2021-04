Covid: bozza Regioni, in piscina 7 metri quadrati di acqua in vasca per nuotatore (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – In piscina solo con almeno 7 metri quadrati d’acqua a disposizione per nuotatore. E’ quanto indicano le linee guida stilate dalle Regioni in vista delle riaperture che, nelle prossime ore, saranno sottoposte al vaglio del governo.Nel ‘capitolo’ dedicato alle piscine è scritto infatti che “la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi – si legge poi nel documento visionato dall’Adnkronos – assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Insolo con almeno 7d’a disposizione per. E’ quanto indicano le linee guida stilate dallein vista delle riaperture che, nelle prossime ore, saranno sottoposte al vaglio del governo.Nel ‘capitolo’ dedicato alle piscine è scritto infatti che “la densità di affollamento inè calcolata con un indice di 7 mq di superficie dia persona. Per le aree solarium e verdi – si legge poi nel documento visionato dall’Adnkronos – assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid bozza Riaperture, governo ancora diviso. Giorgetti punta a settimana prossima, Orlando frena. Mobilità e ristoranti, le richieste delle regioni ... con tutta probabilità nell'ambito della cabina di regia Covid prevista per venerdì al termine ... Stando alla bozza presentata nel corso del vertice con Palazzo Chigi, le Regioni hanno sollevato molti ...

5 punti all'ordine del giorno per il consiglio comunale di Saint - Christophe ... Brissogne e Saint - Christophe per lo svolgimento in forma associata dei servizi e la bozza di ...sera alle ore 18 nel salone polivalente della biblioteca per rispettare le disposizioni contro il Covid ...

Covid: bozza Regioni, palestre aperte in zona rossa rispettando regole e distanze Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Le palestre possono restare aperte “anche in scenari epidemiologici definiti ad alto rischio” purché rispettino regole, distanziamento e integrino le norme “con strategie ...

