Covid | 380 morti | 16 974 nuovi casi Sospendere AstraZeneca provocherà solo più morti | dice Galli

Advertising

TgLa7 : #Covid: in Italia 16.974 nuovi #casi e 380 #decessi. In calo #ricoveri e #terapieintensive - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min… - MediasetTgcom24 : Covid, 16.974 nuovi casi con 319.633 tamponi e altri 380 decessi #covid - notiziedalraimo : #COVID, #Bollettino 15 aprile 2021: tutti i dati - GiaPettinelli : Covid: Sono 16.974 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 16.168). Sono invece 380 le vittime (ieri 469). S… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 380

Sono invecele vittime in un giorno (ieri 469). Sono 319.633 i tamponi molecolari e antigenici ... Sono 3.417 (3.490) i pazienti ricoverati nelle rianimazioni perin Italia, in calo di 73 ...... regione per regione, registrati altrimorti che, in base al sito del ministero della Salute, portano il totale delle vittime a 115.937 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di- ...In Italia ci sono 16.974 nuovi casi di coronavirus a fronte di 319.633 tamponi effettuati. Gli attualmente positivi sono 510.023 (-4.637 rispetto a ieri).ROME, APR 15 - There have been 16,974 new COVID-19 cases in Italy in the last 24 hours, and 380 more victims of the virus, the health ministry said Thursday. That compares with 16,168 new cases and 46 ...