Boniek: «Fonseca mi piace ma è passato un po’ di moda, è stato lasciato solo» (Di giovedì 15 aprile 2021) L’ex romanista Boniek parla di Roma-Ajax ai microfoni di Radio Radio. E’ convinto che la Roma passerà il turno. “L’Ajax è molto forte, ma ‘leggera’. È forte tecnicamente, ma concede tanto e ha le sue difficoltà. La partita ha un’interpretazione difficile, pensare di fare 0-0 sarebbe un errore. Bisogna stare attenti, ma sono convinto che andremo in semifinale”. Boniek parla anche di Fonseca. Dice che il club giallorosso lo ha lasciato solo. “Mi piace anche se è passato un po’ di moda. È stato lasciato un po’ solo. Visto che non si può puntare a uno come Guardiola, ci penserei bene prima di abbandonarlo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) L’ex romanistaparla di Roma-Ajax ai microfoni di Radio Radio. E’ convinto che la Roma passerà il turno. “L’Ajax è molto forte, ma ‘leggera’. È forte tecnicamente, ma concede tanto e ha le sue difficoltà. La partita ha un’interpretazione difficile, pensare di fare 0-0 sarebbe un errore. Bisogna stare attenti, ma sono convinto che andremo in semifinale”.parla anche di. Dice che il club giallorosso lo ha. “Mianche se èun po’ di. Èun po’. Visto che non si può puntare a uno come Guardiola, ci penserei bene prima di abbandonarlo”. L'articolo ilNapolista.

