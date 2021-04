Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: svelato il perché non si sposano (Di giovedì 15 aprile 2021) Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez non si sposano: svelato il motivo Tra pochi mesi Belen Rodriguez diventerà nuovamente madre. Difatti la soubrette metterà alla luce la sua seconda figlia avuta dal suo compagno Antonino Spinalbese. In queste ultime settimane sono circolate diverse voci di corridoio inerenti al fatto che i due si sarebbero sposati a breve. Illazioni smentite dal giornalista Gabriele Parpiglia sul portale Giornalettismo. Difatti quest’ultimo ha rivelato che al momento non è nei piani di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Sull’ultimo numero del magazine Nuovo è però stato svelato il reale motivo per cui ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021)non siil motivo Tra pochi mesidiventerà nuovamente madre. Difatti la soubrette metterà alla luce la sua seconda figlia avuta dal suo compagno. In queste ultime settimane sono circolate diverse voci di corridoio inerenti al fatto che i due si sarebbero sposati a breve. Illazioni smentite dal giornalista Gabriele Parpiglia sul portale Giornalettismo. Difatti quest’ultimo ha rivelato che al momento non è nei piani di. Sull’ultimo numero del magazine Nuovo è però statoil reale motivo per cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen va alle Maldive: scoppia la polemica, Guendalina Canessa la difende Sembra davvero non esserci pace per Belen Rodriguez che, qualsiasi cosa dica e ovunque vada, scatena sempre polemiche e critiche. La showgirl argentina ha deciso di partire per le Maldive , ma molti detrattori la criticano per questo ...

Belen si gode la gravidanza alle Maldive: quanto costa una notte nel resort e chi paga? ... quanto costa e chi paga? Tramonti incantati e paesaggi suggestivi, ma anche cibo raffinato e ricche colazioni: sono giorni speciali per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, sempre più innamorati e ...

Belen Rodriguez alle Maldive con il fidanzato: qual è il costo dell'hotel di lusso? Belen è splendida in dolce attesa e si gode la gravidanza alle Maldive insieme al fidanzato. Ma quanto costa il resort in cui stanno soggiornando?

Andrea Damante come Belen Rodriguez. Il web insorge: “Non hai rispetto” Andrea Damante ha imitato le gesta di Belen Rodriguez e sul web e scoppiata l'ennesima polemica, muovendo forti accuse contro di lui.

