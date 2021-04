Tesserati della Cgil in aumento La segretaria: "Dato bugiardo" (Di mercoledì 14 aprile 2021) di Laura De Benedetti Il bilancio del tesseramento alla Cgil conta, nel 2020, un +1,48% di iscritti (circa 310 persone), attestatisi a 21.317. Ma il Dato, fortemente legato alla situazione pandemica ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 aprile 2021) di Laura De Benedetti Il bilancio del tesseramento allaconta, nel 2020, un +1,48% di iscritti (circa 310 persone), attestatisi a 21.317. Ma il, fortemente legato alla situazione pandemica ...

... ma le "cessazioni" dei tesserati, che di norma corrispondono ai decessi, lo scorso anno sono state 626, 55 in più rispetto al 2019. Altro settore in calo è quello della Filctem (Chimici), che ...

Palestra a San Fruttuoso, il fronte del sì "Il nostro unico interesse è garantire agli oltre 1.200 atleti tesserati di San Fruttuoso di poter ... "Siamo troppo piccoli - spiega Claudia Anfuso della Dakota Volley - . Abbiamo un centinaio di ...

Tesserati della Cgil in aumento La segretaria: "Dato bugiardo" Il Giorno Tamponi gratuiti anche nelle frazioni Sabato prossimo gli abitanti dei centri periferici potranno sottoporsi al test recandosi alla postazione mobile del Corpo militare volontario della Cri, muniti di documento di riconoscimento e tessera ...

Viaggi e creme con la carta clonata Denunciata una donna che ha svuotato il conto di un 59enne addebitandogli biglietti aerei e prodotti di bellezza ...

