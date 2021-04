Supervivientes | Valeria Marini intossica i naufraghi con cibo crudo | paura in Honduras

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Attimi di, l’Isola dei Famosi di Spagna:hato alcunicon del. Cosa è accaduto?sta partecipando all’edizione 2021 di, versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Avendo già partecipato al reality honduregno nostrano, la soubrette stellare avrebbe già dovuto sapere che non tutto ciò che hanno a disposizione si può mangiare. Eppure, ha commesso un piccolo errore, che ha causato l’zione sua e di alcunii ...

La nostraMarini si fa subito notare a, l'Isola dei Famosi spagnola : la showgirl ha convinto altri naufraghi a mangiare delle uova crude scadute . Risultato? Tutti intossicati. Quest'...Marini aè stata protagonista di una spiacevole vicenda. Con due compagne ha rischiato un'intossicazione alimentare. Esuberante e vulcanica . Come in tutte le sue apparizioni, ...Valeria Marini ne sta combinando una più del diavolo nella versione Iberica dell'Isola dei Famosi: Supervivientes. La Marini, dopo aver fatto incetta di reality in Italia - GF Vip, Isola dei Famosi e ...Attimi di paura a Supervivientes: Valeria Marini ha intossicato alcuni naufraghi con del cibo crudo. Cosa è accaduto?