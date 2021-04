Samantha De Grenet fa una confessione: “Ho passato una nottataccia” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Samantha De Grenet, apprensione per il suo cucciolo: “Non è stato bene” Piccola disavventura per Samantha De Grenet, la quale ha raccontato nelle proprie storie Instagram di aver trascorso una giornata ed una nottata difficili a causa dell’apprensione per il suo cane, che non è stato molto bene. Dopo tante ore di assenza dai social, Samantha De Grenet è tornata a parlare ai suoi fan raccontando proprio la sua disavventura: “É stata una giornata faticosa e una nottataccia ancora peggio perchè ho avuto il cucciolo che non stato bene: è stata riscontrata una tonsillite acuta, e quindi non ha dormito lui e non ho dormito io“. Samantha De Grenet scherza dopo l’ansia per il suo cane: “Almeno c’ho i filtri” Per Samantha De ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021)De, apprensione per il suo cucciolo: “Non è stato bene” Piccola disavventura perDe, la quale ha raccontato nelle proprie storie Instagram di aver trascorso una giornata ed una nottata difficili a causa dell’apprensione per il suo cane, che non è stato molto bene. Dopo tante ore di assenza dai social,Deè tornata a parlare ai suoi fan raccontando proprio la sua disavventura: “É stata una giornata faticosa e unaancora peggio perchè ho avuto il cucciolo che non stato bene: è stata riscontrata una tonsillite acuta, e quindi non ha dormito lui e non ho dormito io“.Descherza dopo l’ansia per il suo cane: “Almeno c’ho i filtri” PerDe ...

