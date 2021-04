Returnal | cosa aspettarsi dal nuovo titolo in arrivo su Ps5

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Manca davvero poco all’uscita di, ilgioco Housemarque insu Ps5. Siete pronti ad immergervi in un mondo? Playstation ora fa sul serio: il 30 aprile farà il suo ingresso in scena, ildi punta della console. L’azienda finlandese Housemarque, già nota per titoli del calibro di Dead Nation, Nex Machina e Matterfall, torna sul mercato presentando il loro primo prodotto su Ps5. Trama diSelene, la protagonista di, dopo un atterraggio di emergenza nello spazio aperto si ritrova su un pianeta alieno in continuo mutamento. Dovrà cercare la via di fuga da questomondo attraversando paesaggi apocalittici e rovine appartenenti a civiltà ormai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Returnal cosa

Intanto a fine aprile esce un'esclusiva solo next - gen (e di questi tempi non èda poco) che non ha i contorni del grande blockbuster ignorante:. Un segno del fatto che, come ...comporta questo nel comporre una colonna sonora?', Krlic risponde: Per certi versi è una sfida ...uscirà come esclusiva su PlayStation 5 il 30 aprile . Segui Gamesvillage.it su Google ...Manca davvero poco all’uscita di Returnal, il nuovo gioco Housemarque in arrivo su Ps5. Siete pronti ad immergervi in un mondo nuovo? Playstation ora fa sul serio: il 30 aprile farà il suo ingresso in ...LEGGI ANCHE: Returnal: nuovi dettagli sul gameplay svelati sul PlayStation ... aspettative del pubblico. E voi che cosa ne pensate? Siete curiosi di mettere mano sull’opera di Housemarque, oppure non ...