PUBG e oltre | i creatori del gioco potrebbero essere al lavoro su un nuovo progetto sci-fi open world

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il creatore di PlayerUnknown's Battlegrounds, Krafton, ha già un paio di progetti diversi in lavorazione e, se i recenti annunci disono un'indicazione valida, uno di questi progetti potrebbeuno sparatutto sci-fi. Ilè stato chiamato "Vertical" per il momento con alcune offerte disul sito diche fanno riferimento al titolo. Non è noto come questosi potrebbe adattare all'universo di, ma ci sono teorie su cosa potrebbe. Le informazioni più recenti sulprovengono dal leaker diPlayerIGN che per primo ha preso nota degli annunci disul sito. All'interno della categoria dei lavori ...

a utilizzare questi annunci di lavoro come fonte di previsione per questo nuovo progetto in ... inoltre, PlayerIGN dichiara di aver fatto la stessa identica cosa nel prevedere: New State l'...: New State ricrea l'esperienza originale battle royale e la potenzia per trasformarla nell'esperienza battle royale più realistica su dispositivi mobili.a offrire il gunplay più dinamico ...Il progetto è stato chiamato "Vertical" per il momento con alcune offerte di lavoro sul sito di PUBG che fanno riferimento al titolo. Non è noto come questo gioco si potrebbe adattare all'universo di ...ROCCAT, pluripremiato brand di accessori PC di proprietà di Turtle Beach annuncia oggi una nuova partnership con Gen.G Esports, organizzazione Coreana leader ...