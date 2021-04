Offerte WindTre Mobile: WindTre GO 50 Fire a 6.99 euro (Di mercoledì 14 aprile 2021) Cari amici di Promo Telefoniche, possiamo dichiarare guerra aperta tra WindTre e Iliad, infatti il gestore arancione è pronto a ad ingolosire gli utenti con promo molto generose. Al centro del nostro articolo oggi ci sono le Offerte WindTre Mobile e in particolare la promo GO 50 Fire + Digital Limited Edition, ossia una tariffa dedicata agli utenti che vogliono effettuare portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. WindTre offre a soli 6,99€ al mese una proposta a cui sarà difficile rinunciare. Vediamo nel dettaglio l’offerta: Minuti illimitati verso tutti 200 SMS verso tutti i numeri 50 GB di traffico dati Come dicevamo, questa promo è per chi passa a ... Leggi su promotelefoniche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Cari amici di Promo Telefoniche, possiamo dichiarare guerra aperta trae Iliad, infatti il gestore arancione è pronto a ad ingolosire gli utenti con promo molto generose. Al centro del nostro articolo oggi ci sono lee in particolare la promo GO 50+ Digital Limited Edition, ossia una tariffa dedicata agli utenti che vogliono effettuare portabilità da Iliad, Fastweb, Poste, CoopVoce e altri operatori virtuali.offre a soli 6,99€ al mese una proposta a cui sarà difficile rinunciare. Vediamo nel dettaglio l’offerta: Minuti illimitati verso tutti 200 SMS verso tutti i numeri 50 GB di traffico dati Come dicevamo, questa promo è per chi passa a ...

