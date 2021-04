Maresciallo della Guardia di Finanza e la compagna trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Possibile omicidio-suicidio a Roma. Un Maresciallo della Guardia di Finanza e la compagna sono stati trovati morti in casa. ROMA – Possibile omicidio-suicidio a Roma. Secondo quanto riportato dall’Ansa, un tenente della Guardia di Finanza ha rinvenuto in casa senza vita un Maresciallo delle Fiamme Gialle e la compagna. Le indagini sono ancora in corso, ma la prima ricostruzione è quella di una ennesima tragedia familiare. L’uomo avrebbe prima ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma. Sono in corso tutte le ricostruzioni del caso per cercare di capire il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Possibilea Roma. Undie lasono statiin. ROMA – Possibilea Roma. Secondo quanto riportato dall’Ansa, un tenentediha rinvenuto insenza vita undelle Fiamme Gialle e la. Le indagini sono ancora in corso, ma la prima ricostruzione è quella di una ennesima tragedia familiare. L’uomo avrebbe prima ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma. Sono in corso tutte le ricostruzioni del caso per cercare di capire il ...

