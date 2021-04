La ripresa passa dalla parità salariale e dal lavoro femminile

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La pandemia ha accelerato dinamiche già presenti nella società e nel mercato dele la sfida che ci viene posta, a un anno dall’inizio della crisi, è quella di immaginare una ricostruzione che punti a correggere le storture, a partireriduzione delle diseguaglianze economiche e di genere. I dati ci parlano. E fanno rumore. Ci raccontano che questa crisi non è stata uguale per tutte e tutti, ma ha allargato le diseguaglianze e colpito maggiormente settori economici e gruppi sociali già più deboli. Gli statali e la grande industria grazie al blocco dei licenziamenti e agli ammortizzatori sociali hanno visto ridotto l’impatto della crisi sull’occupazione e il reddito. Ma fuori da queste categorie c’è una marea di vite, di storie, di difficoltà. Sempre i dati ci evidenziano come nella pandemia a soffrire di più sono stati i giovani, le donne, ...