John Travolta ricorda il figlio morto: 'Auguri mio bellissimo Jett, ti voglio bene' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con un tenero scatto in bianco e nero e un commovente post: 'Auguri mio bellissimo Jett. Ti voglio bene', John Travolta ha ricordato il suo primogenito scomparso nel 2009, nel giorno in cui avrebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con un tenero scatto in bianco e nero e un commovente post: 'mio. Ti',hato il suo primogenito scomparso nel 2009, nel giorno in cui avrebbe ...

