Fonseca | “L’Ajax è fortissimo | non possiamo sbagliare”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la partita con L'Ajax valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League in conferenza stampa. È importante capire che dall'altro lato c'è una squadra fortissima. Non dobbiamo pensare alla partita di Amsterdam, dobbiamo pensare ad arrivare fino in fondo a quella che dobbiamo giocare, lottando per vincere: non possiamo sbagliare. So che i giocatori hanno capito l'importanza del momento. L'Ajax ha qualità e verrà qui per qualificarsi, servirà la partita perfetta se vogliamo passare. I dettagli faranno la differenza, abbiamo lavorato su alcune situazioni difensive ed è fondamentale rimanere sempre concentrati ed emotivamente equilibrati. Saremo pronti a contenere la pressione alta degli avversari. Calafiori domani giocherà dall'inizio.

