Erdogan risponde a Draghi | è un maleducato

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il presidente turco Erodganal premier italiano Marioche lo aveva accusato di essere un dittatore: “Parole di una maleducazione totale” “La Turchia può creare una versione migliore, più forte e più giusta della Convenzione di Istanbul“: lo ha detto oggi il presidente Recep Tayyip, dopo il decreto di Ankara per il ritiro dal trattato internazionale… L'articolo Corriere Nazionale.

... definì il presidente turco Recep Tayyip, "un dittatore". Il diretto interessatooggi in prima persona al presidente del Consiglio italiano nel corso di un incontro con dei giovani ...alle accuse di Mario Draghi che lo aveva definito 'dittatore': il premier turco parla di rapporti Turchia - Italia danneggiati 'è un dittatore '. Non aveva usato mezzi ...Dimentica, Erdogan, che lo ha nominato un Parlamento libero, votato durante libere elezioni cui potevano candidarsi tutti. Un Parlamento che non risponde a nessuno, nemmeno al primo ministro. Che poi, ...Erdogan risponde a Draghi: "Le sue parole sono una totale maleducazione, relazioni danneggiate". Ankara - Il premier italiano aveva definito il presidente turco un "dittatore" ...