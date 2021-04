Emery e Krznar nel pre Villareal-Dinamo Zagabria

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Domani giovedì 15 aprile alle 21.00 si giocherà la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League, tra. Il match che si disputerà all’Estadio de la Cerámica vedrà le due squadre lottare per la vittoria e per riuscire a passare al turno successivo.hanno presentato la gara durante le rispettive conferenze stampa., in Tv e formazioni Come si preparanoalla sfida europea? L’allenatore delha presentato l’imminente sfida di Europa League contro la. Il tecnico ha detto: “Vogliamo fare una partita buona come all’andata. ...