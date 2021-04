Draghi avvia il confronto con i partiti | Recovery plan e dl Imprese sul tavolo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - Il governo si appresta a chiedere al Parlamento il via libera allo scostamento di bilancio dal quale arriveranno le risorse per il decretoma anche i finanziamenti che serviranno per i progetti fuori dal. Il Consiglio dei ministri di mercoledì 14 aprile hato la discussione e rinviato, contestualmente al Def, il semaforo verde. Parte dello scostamento servirà dunque a costituire un fondo di 20 miliardi da spalmare in 8 anni. Come utilizzare questi fondi sarà oggetto degli incontri che il premier avvierà con le forze politiche. Il piano prevede, tra l'altro, la realizzazione di infrastrutture, la maggior parte delle quali – spiegano fonti interessate al dossier – erano già state indicate durante l'esecutivo Conte. Ma su questi lavori idella maggioranza si ...

