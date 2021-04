Dopo lo stop ad AstraZeneca | la sospensione di Johnson & Johnson | l’eccessiva cautela sui vaccini è dannosa?

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il terrore infondato contro il vaccino anti Covid19 di(Vaxzevria) è senza precedenti, dove presunti ed estremamente rari eventi aversi su milioni di somministrazioni hanno convinto le agenzie del farmaco di diversi Paesi a comportamenti di estremache, da una parte, hanno sicuramente dimostrato quanto sia attiva la Farmacovigilanza nella tutela del cittadino e, dall’altra, incentivato l’astensione da psicosi. Il copione si ripete, almeno nella sua fase iniziale, per l’americano Janssen diche la stessa FDA ha deciso di sospendere la sua somministrazione per presunti casi di trombosi. Cerchiamo di comprendere le motivazioni che potrebbero aver portato a scelte tanto estreme e perché dovremmo prendere esempio dal ...

Advertising

petergomezblog : Usa, la Fda raccomanda lo stop al vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di trombosi. - La7tv : #lariachetira @PSenaldi (Direttore di Libero): 'Vivo a Milano e per fortuna non conosco una sola persona morta di C… - Agenzia_Ansa : L'orientamento dell'Europa è fare sempre più ricorso ai vaccini a mRna, a vettore virale dopo i casi di trombosi su… - goldtoochunky77 : RT @Tg1Rai: Dopo lo stop a #JohnsonandJohnson negli Stati Uniti l'Agenzia europea del farmaco tiene gli occhi puntati Oltreoceano. Bruxelle… - tg2rai : Il Generale Figliuolo annuncia l'arrivo di 7 milioni di dosi PFIZER. Johnson&Johnson, attese le decisioni dell'EMA… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo stop

InBici

Da Copenaghen è arrivata inoltre la notizia della sospensione temporanea delle dosi del vaccino di Johnson&Johnsonlo'precauzionale' arrivato dagli Stati Uniti a causa dei 6 casi di ...... ma non ha sorpreso la diplomazia italiana, che non pensava che loa Leonardo per la fornitura ... Non la conferenza stampa di ierila fine della riunione di governo, durante la quale pure ha ...Lo ha annunciato la Danish Health Authority, dopo le anticipazioni dei media danesi: 'Continueremo la campagna di vaccinazione contro Covid-19 senza il vaccino di AstraZeneca'. (La Pressa) «Se rientra ...L’arrivo di queste nuove dosi fa parte delle consegne che Pfizer ha sottoscritto con l’Unione Europea dopo i ritardi accumulati da AstraZeneca nel corso delle scorse settimane e il recente stop al ...