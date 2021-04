Canon | ecco la mirrorless professionale Eos R3

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Procede la corsa diper realizzare un’offerta il più possibile ricca e articolata diprofessionali ad alte prestazioni. Il viaggio, iniziato nel 2018 con il debutto della Eos R (dopo sei anni di sviluppo), e proseguito nel 2020 – nonostante la pandemia – con il lancio dellefull frame Eos R5 e Eos R6, ora segna un’altra importante tappa: l’annuncio di sviluppo della Eos R3, una nuova fotocameraad alta velocità e ultra-reattiva. Il progetto è già in uno stadio avanzato, tanto che la nuova fotocamera dovrebbe finire a breve nelle mani dei fotografi professionisti che collaborano con, e che la testeranno estensivamente durante eventi sportivi come gli Europei di calcio o la Formula 1 per gli ultimi aggiustamenti prima del lancio ...

Advertising

BrokenRotta : RT @Digital_Day: La mirrorless che mette a fuoco seguendo lo sguardo. Ecco il nuovo mostro Canon - BrokenRotta : RT @francesco_frenk: Creata per unire due mondi differenti, quello di EOS-1D X Mark III e di EOS R5. Realizzata con il fotografo sportivo i… - Digital_Day : La mirrorless che mette a fuoco seguendo lo sguardo. Ecco il nuovo mostro Canon - francesco_frenk : Creata per unire due mondi differenti, quello di EOS-1D X Mark III e di EOS R5. Realizzata con il fotografo sportiv… - fotopuntoit : Controllo creativo a portata di dita: ecco Canon RF 100mm f/2.8 Macro -

Ultime Notizie dalla rete : Canon ecco

Wired.it

... The LEGO Group (Danimarca) 80.4 Rolex (Svizzera) 79.6 Ferrari (Italia) 78.8 The Bosch Group (Germania) 78.1 Harley - Davidson (USA) 78.1(Giappone) 77.6 Adidas (Germania) 77.6 The Walt Disney ...Dalla più economica e versatile Panasonic Lumix G - 100, passando per la piccola e stilosa Fuji X - E4; fino ad arrivare alle importanti full frameEos Rp, Sony Alpha 7C e Nikon Z6II....Storia di copertina, Creator Mode e la Pagina dei servizi: tre novità per la piattaforma business più usata al mondo mirate a facilitare la comunicazione e a mettere in evidenza competenze e servizi d ...Riassume in sé le migliori qualità dei sistemi reflex e mirrorless. Presentati anche due nuovi super teleobiettivi RF, un obiettivo macro RF e due stampanti ...